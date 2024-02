Petrachi: «Lautaro Martinez l’avevo preso prima dell’Inter! C’era Moggi jr»

Lautaro Martinez è all’Inter dall’estate 2018 e sei anni fa si era chiusa la trattativa col Racing Club, con tanto di missione in Argentina di Ausilio. Ma prima di questo trasferimento c’era un altro club italiano che poteva prenderlo: lo rivela Petrachi a TV Play.

PASSAGGIO SFUMATO – Lautaro Martinez, prima dell’Inter, poteva essere del Torino. Lo fa sapere Gianluca Petrachi, all’epoca direttore sportivo dei granata: «Sì, l’avevamo trattato. Col Racing Club di cartellino avevo avuto un accordo a sette milioni di euro. Lui come agente aveva il fratello di Mauro Zarate, l’ex giocatore della Lazio, e in più c’era l’intermediario che era Alessandro Moggi a cui glielo si può chiedere. Ballavano tre milioni di commissioni, soldi che il Torino non aveva mai dato a nessuno. Anche perché non era un giocatore a scadenza, non era un giocatore a parametro zero. Però il fratello di Zarate comunque sapeva di avere in mano questo gioiello, sapeva che poteva tranquillamente chiedere determinati soldi e fece il suo gioco. Purtroppo sui tre milioni… nella mia testa c’era un’idea di marketing strepitosa, il Toro al Toro».