Pessotto sfida l’Inter: «Coppa Italia opportunità importante per la Juventus»

Ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei sorteggi di Europa League per conoscere gli accoppiamenti in vista degli ottavi di finale, ha parlato Gianluca Pessotto. Il direttore sportivo delle giovanili della Juventus ha detto la sua anche sulla semifinale di Coppa Italia in cui i bianconeri se la vedranno con l’Inter.

COPPA ITALIA − Gianluca Pessotto, direttore sportivo delle giovanili della Juventus, ha parlato subito dopo il sorteggio avvenuto a Nyon per conoscere le avversarie degli ottavi in Europa League (vedi articolo). Le sue parole hanno poi riguardato anche la Coppa Italia. E quindi la sfida in semifinale contro l’Inter: «Quando giochi nella Juventus sai che ogni partita devi fare di tutto per vincere. E per arrivare in fondo a tutte le competizioni in cui partecipi. Quest’anno ha l’opportunità dell’Europa League e ha la possibilità di giocarsi la semifinale di Coppa Italia che è un’altra competizione importante. Intanto c’è appunto da portarla a casa, sarebbe un risultato storico».