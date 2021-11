Perrone: «Calhanoglu rinato. Conte superato, ora è l’Inter di Inzaghi!»

L’Inter vince a Venezia e si avvicina a Milan e Napoli. Roberto Perrone, giornalista del Corriere dello Sport, in un suo editoriale oggi ha evidenziato come la squadra abbia superato le idee di Conte.

L’ANALISI – L’Inter supera il “contismo”, ecco un estratto dell’editoriale di Roberto Perrone sul quotidiano romano: «L’Inter c’è, non solo come classifica, che in attesa delle partite di Napoli e Milan la vede avvicinare le rivali, ma come atteggiamento, come solidità di fondo, caratteriale, tecnica e tattica. Lo si vede in serate come queste, non facili per il clima e per l’avversario, un Venezia che ha qualità e resta in partita fino al rigore di Lautaro Martinez che stabilizza il risultato fuori tempo massimo, raddoppiando il vantaggio di Calhanoglu. L’Inter, vincendo a Venezia mette pressione al duo Napoli-Milan con una vittoria propiziata dal terzo gol consecutivo in serie A di Hakan Calhanoglu simbolo evidente della continuità interista, forte di sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove partite. Migliorano le cifre dell’attacco (34 gol) e l’Inter conferma la sua regolarità nel battere le avversarie dal settimo posto in giù. Possiamo dire che, al termine di questa settimana, Simone Inzaghi ha ottenuto, al di là dei singoli risultati, un risultato complessivo più importante: il superamento del contismo. Questa è, ora l’Inter di Inzaghi».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Perrone