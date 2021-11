Kiyine: «Noi in partita contro l’Inter Campione d’Italia! Obiettivo salvezza»

Kiyine al termine di Venezia-Inter attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della sfida persa contro i nerazzurri.

IN PARTITA – Kiyine ha parlato così dopo Venezia-Inter: «Siamo stati in partita fino all’ultimo minuto contro i Campioni d’Italia, non abbiamo mollato e abbiamo provato a metterli in difficoltà. Il nostro obiettivo è la salvezza, e, anche alla luce di alcune prestazioni che abbiamo fatto nel corso della stagione, siamo fiduciosi di poterci riuscire».

Fonte: veneziafc.it