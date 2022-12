Pellegatti: «Lautaro Martinez? Lo vorrei al Milan! In questa stagione fatica»

Carlo Pellegatti, sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così di Lautaro Martinez e delle sue prestazioni al Mondiale con l’Argentina

FATICA – Queste le parole di Pellegatti:«Lautaro Martinez? Queste sono le manifestazioni in cui emerge il campionissimo, non è facile farsi trovare pronti. Lautaro in ogni caso, pur volendolo al Milan, ed è il miglior complimento che posso fargli, ha avuto troppe pause. In questa stagione fa fatica anche lui, purtroppo capita».