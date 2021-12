Pedullà: «Vorrei Inter-Manchester United, sono per un concetto diverso»

Pedullà non sposa l’idea che agli ottavi di Champions League debba esserci un sorteggio morbido e ‘chiama’ il Manchester United per l’Inter. Nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia il giornalista spiega perché non sarebbe l’ideale un avversario facile.

METTERSI ALLA PROVA! – Alfredo Pedullà dice la sua sul sorteggio degli ottavi di Champions League, in programma lunedì a mezzogiorno: «A me piacerebbe Inter-Manchester United, moltissimo. Non vedrei l’Inter sfavorita, voglio dire: anche nelle proporzioni Maurizio Sarri ha detto che se deve uscire è meglio prendere subito il Barcellona. Io sono per un concetto diverso, tanto se poi passi gli ottavi ai quarti le becchi sicuro quelle fortissime. Magari ti alleni di più a giocare agli ottavi con una squadra forte, perché la trafila dell’Inter che ha portato a giocare sempre contro avversari forti ha portato alla mentalità di giocarsela contro tutti».