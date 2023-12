Pedullà: «Tocco di Acerbi su Osimhen? Non esiste alcun rigore»

In merito al match tra Napoli e Inter, Alfredo Pedullà ha analizzato il contatto tra Acerbi e Osimhen in area di rigore del Napoli. Ha, inoltre, aspramente criticato il VAR, su Sportitalia.

SUPERFLUO – Analizzando il contatto in area di rigore del Napoli, tra il difensore dell’Inter Francesco Acerbi e l’attaccante azzurro Victor Osimhen, Pedullà ha detto: «Per me il rigore non c’era, ho un’opinione molto opinabile. Non c’era cattiveria da parte di Acerbi. Se diamo quel rigore, dobbiamo darne 10 a partita. Il VAR ormai ha un’esistenza superflua, non si segue più un protocollo. Gli arbitri quest’anno stanno sbagliando molto, quindi bisogna fare un approfondimento in materia».