Pedullà: «Sanchez e Arnautovic dati per appestati, ma utili all’Inter!»

Sanchez e Arnautovic hanno segnato in Benfica-Inter mercoledì sera. Per Pedullà è la dimostrazione di come le alternative a Lautaro Martinez e Thuram non siano gli ultimi arrivati.

LE INDICAZIONI – Da Aspettando il weekend su Sportitalia arriva l’analisi di Alfredo Pedullà: «Se l’Inter dovesse passare a Napoli sarebbe una prova di forza non dico definitiva, perché siamo solo a inizio dicembre, ma essenziale. Simone Inzaghi? Per me lui è migliorato in tutto. Uno normale ne avrebbe cambiati tre all’intervallo, lui sa di avere due squadre interscambiabili con ipoteticamente ventitré-ventiquattro titolari. Ha trasmesso fiducia perché evidentemente l’ha avuta, poi bene che abbiano segnato Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Erano dati come appestati, c’erano delle campagne stampa dove sembrava che avessero preso dei quarantenni tornati a giocare. Mi sembrava un po’ eccessivo e ingeneroso commentare quei due acquisti come se avessero preso due scappati di casa. Hanno preso due attaccanti che non saranno Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma le loro opportunità le sapranno sfruttare. Mercoledì hanno fatto gol Arnautovic, che adesso troverà la condizione e sarà molto utile, e Sanchez: tutti quelli che sul mercato dell’Inter dicevano di prendere Erling Haaland e Lionel Messi hanno fatto qualcosa di irrispettoso. E non dimentichiamo che è un lavoro fatto a zero euro: sfido chiunque a farlo».