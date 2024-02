Pedullà non nasconde: «Juventus ha speso molto di più dell’Inter»

Alfredo Pedullà ci tiene a far capire le differenze tra Juventus e Inter, soprattutto in termini di spese. Su Sportitalia la stoccata del giornalista ai bianconeri.

DIFFERENZA – Alfredo Pedullà non nasconde le differenze: «La Juventus ha speso molto di più per la sua rosa rispetto all’Inter. 170 milioni tra Locatelli, Vlahovic e Chiesa che è diventato un caso. E non conto Bremer. I nerazzurri hanno preso gente a zero e riciclato giocatori come Calhanoglu per metterli in ruoli non loro. Li migliori anche dal punto di vista tecnico. Il merito è di avere una dirigenza capace di prendere giocatori a zero e un allenatore così bravo».