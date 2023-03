Pedullà: «Chiffi non può dirigere partite come Inter-Juventus»

Alfredo Pedullà ha parlato riguardo l’episodio di ieri a San Siro con il tocco di braccio di Adrien Rabiot nell’occasione del gol della Juventus.

VAR – Alfredo Pedullà è tornato a parlare dell’episodio di ieri in Inter-Juventus a Sportitalia, scagliadosi contro l’arbitro della gara: «Chiffi non può dirigere partite come Inter-Juventus. I non credo al Var da quell’Inter-Juventus con l’episodio di Pjanic. Non capisco perché l’arbitro non sia andato a vederla. Non capisco allora cosa serva il Var. Solitamente il Derby d’Italia è una gara diretta da grandi arbitri. Chiffi non lo è. Lo stesso Rocchi ha detto che non gli è piaciuta la gestione dela gara. Sull’episodio c’è poco da dire, Vlahovic si aggiusta il pallone col braccio. È fallo. Il problema è che il protocollo non esiste. Non c’è una regolamentazione precisa, ognuno fa a modo suo».