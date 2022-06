Pedullà: «Asllani che affare! Non avrà problemi davanti a 70 mila persone»

Asllani è arrivato all’Inter. Il centrocampista arriva dall’Empoli, visite mediche svolte così come la firma sul contratto. Personalità e carattere non da pochi. Le parole di Pedullà a Sportitalia

GRANDE ACQUISTO − Alfredo Pedullà elogia l’Inter per l’affare Asllani: «Quelle di Romelu Lukaku e Kristjan Asllani sono due grandi operazione scandite e volute. Asllani è un grande affare, non bisogna sminuirlo. Sarà il vice Marcelo Brozovic, non avrà problemi a giocare davanti a 70 mila persone. Acquisto di grande spessore dell’Inter. Ovviamente, il suo arrivo è quasi passato inosservato visto il ritorno di Lukaku ma non è assolutamente da sminuire. Io conosco le caratteristiche e la personalità del ragazzo, l’Inter ha fatto un grande acquisto».