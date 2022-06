Padovan: «Enigma Inter, ci sono due problemi! Per far arrivare Dybala…»

Padovan continua a non credere molto all’ipotesi del tridente pesante all’Inter. Il giornalista sportivo, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, dopo l’arrivo di Lukaku non vede Dybala nei piani e nemmeno dei meccanismi tecnico-tattici nerazzurri

DOPPIO PROBLEMA – Dopo aver commentato il ritorno di Romelu Lukaku (vedi dichiarazioni), Giancarlo Padovan si sofferma sulle strategie nerazzurre: «L’Inter deve proseguire il suo mercato chiarendo questo enigma: i tre davanti, nel 3-5-2, non si può! A meno che non si faccia il 3-4-3. Allora sì che Simone Inzaghi cambierebbe sostanzialmente il sistema di gioco… Credo ci siano due problemi. Quello tecnico-tattico, cioè la collocazione di Paulo Dybala con la coppia inamovibile formata da Lautaro Martinez e Lukaku. E quello economico, cioè per far entrare Dybala bisogna far uscire Edin Dzeko, che fa parte del reparto offensivo e non serve più. Tanto devi pagare solo l’ingaggio di Dybala, non la Juventus per il cartellino! Se sarà un futuro interista, anche se qualcuno si può intromettere, bisogna andare sulle cessioni: oltre a Dzeko e Alexis Sanchez, anche quella di Milan Skriniar ma per fare tesoretto». Questo il pensiero di Padovan sul mercato nerazzurro.