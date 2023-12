Paventi: «Inter vuole riprendersi la vetta! Necessità di far bene»

Andrea Paventi, nel corso del pre partita di Napoli-Inter al Maradona, ha parlato su Sky Sport degli obiettivi della squadra di Inzaghi

OBIETTIVO – Manca poco al calcio d’inizio di Napoli-Inter. Le parole di Andrea Paventi: «Napoli-Inter? La voglia e la necessità di far bene in uno stadio per cui per tradizione bene non fa. L’Inter cercherà di riprendersi il primo posto in Serie A dopo il momentaneo sorpasso della Juventus di ieri sera».