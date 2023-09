Paventi: «Inter-Sassuolo non è scontata! Frattesi dal 1′ al posto di…»

Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha dato le ultime novità in vista di Inter-Sassuolo. Frattesi atteso dal 1′: ecco al posto di chi.

ATTENZIONE − Andrea Paventi, a Sky Sport, ha riferito le ultime da Appiano Gentile: «Assenze certe sono ovviamente quelle di Marko Arnautovic, che tornerà a fine novembre, e non dovrebbe farcela neanche Juan Cuadrado. La sfida non è scontata e l’Inter deve stare attenta. Lautaro Martinez, a maggior ragione adesso, è insostituibile. Ma le risorse vanno gestite. Inzaghi dovrà essere bravo anche a far questo. Davide Frattesi sarà il grande ex del match, con il Sassuolo che l’ha reso grande. Ha dimostrato di saper trovare il gol ma anche l’assist, come visto in Real Sociedad. Henrikh Mkhitaryan dovrebbe riposare».