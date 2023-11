Paventi: «Inter, lavoro sta pagando! Raggiunta consapevolezza»

L’Inter, dopo la vittoria sull’Atalanta, ha confermato il suo momento positivo. Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato della consapevolezza raggiunta dalla squadra di Inzaghi

CONSAPEVOLEZZA – Queste le parole di Paventi: «Inzaghi questo tipo di partite le prepara in un certo modo. Non può essere un caso se ha sempre battuto Pioli e Gasperini in scontri diretti e con squadre difficili da affrontare, lui riesce sempre a trovare la chiave. L’Atalanta ha fatto meglio dell’Inter nei primi 25 minuti, ma i nerazzurri sanno accettare quel tipo di sofferenza perché sa come colpire quando verticalizza e quando passa per i piedi illuminati di Calhanoglu. Si fa male Pavard ed entra Darmian che porta Musso all’errore e che lotta nella ripresa. L’Inter sta bene, ha raggiunto un grado importante di consapevolezza a capacità di colpire quando serve anche nelle partite difficili. In trasferta vince, ha una difesa di ferro. Il lavoro sta pagando, la squadra gira nel modo giusto. Pavard? Domani andrà valutato il trauma al ginocchio. Dopo la concitazione del momento abbiamo visto un giocatore che comunque camminava ed ha partecipato un po’ ai festeggiamenti».