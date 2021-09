Paventi: «Inter, Inzaghi non preoccupato. Nerazzurri propositivi»

Paventi, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno infatti pareggiato ieri contro la Sampdoria. Ecco come il tecnico dei campioni d’Italia ha reagito al primo stop stagionale

OTTIMISMO – Queste le parole di Andrea Paventi di “Sky Sport”: «Simone Inzaghi non è preoccupato dopo la doppia rimonta di ieri. L’Inter è una squadra che farà vedere un calcio differente rispetto alla passata stagione. Non sempre capiterà che dopo aver subito 2 a 2 sbagli tante occasioni come ieri. Può succedere quanto visto ad esempio prima della sosta a Verona dove è arrivata la rimonta dopo aver subito il gol. L’Inter sa prendersi i suoi rischi. Sensi tornerà dopo la pausa di ottobre. Dovrà avere forza e grinta per rientrare».