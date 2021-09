Bonucci: «Juventus, momento complicato. Dobbiamo lavorare di più»

Bonucci, difensore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa. Alla vigilia del match di Champions League contro il Malmo si è inevitabilmente parlato dell’avvio in stagione dei bianconeri guidati da Allegri (leggi le sue dichiarazioni)

RISCATTO – Leonardo Bonucci ha parlato così: «È un momento complicato, ma può succedere. Si tratta di un nuovo inizio, ma dobbiamo superare questo periodo senza parlarne troppo o cercando alibi. Bisogna semplicemente dare di più e fare squadra lavorando. Champions League più adatta della Serie A? No, non c’entra. Noi in qualsiasi momento dobbiamo sempre dare il 100%. Bisogna solo lavorare e lavorare ed essere responsabili».