Pasinato: «Inzaghi in discussione? Non è esagerato! Assumerei…»

L’ex nerazzurro Pasinato ha parlato dell’operato di Simone Inzaghi all’Inter. L’ex giocatore ritiene comunque corrette le critiche verso il tecnico. Le sue parole su Sportitalia.com

CRITICHE GIUSTE − Giancarlo Pasinato ritiene corrette le critiche verso Inzaghi: «Secondo me non sono state esagerate. Rilancio: assumerei un allenatore solo per le partite di campionato, così magari vinciamo tutto (ride, n.d.r.). È evidente che in Serie A l’Inter abbia delle difficoltà a partire da quel famoso derby dello scorso anno. Mentre in coppa questo allenatore riesce a far tirare fuori il meglio. Metterlo in discussione non è esagerato perché è vero che sarebbe un’impresa andare in semifinale o addirittura in finale o vincere la Champions League, ma rimanere fuori dalle prime quattro sarebbe ugualmente un fallimento. Ed ora il calendario in campionato si fa molto duro».