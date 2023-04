Dumfries non al top ma spesso decisivo: la strada è quella giusta

Denzel Dumfries sta ritrovando la titolarità con l’Inter. L’olandese non è spesso apparso al top, soprattutto in Europa. Eppure è riuscito a essere decisivo ugualmente

CONFUSO MA DECISIVO – Denzel Dumfries si sta rivelando più importante del previsto per l’Inter. L’olandese è partito titolare nelle ultime due partite di Champions League per via dell’infortunio di Skriniar e del conseguente scivolamento di Darmian in difesa. A Oporto, sebbene abbia azzeccato poche giocate, il numero 2 si è rivelato decisivo con un salvataggio sulla linea verso fine partita. Il livello in Europa potrebbe essere alto per il giocatore ex PSV dal punto di vista tecnico, ma fisicamente Dumfries sembra riuscire a reggere meglio il confronto rispetto, ad esempio, a Dimarco.

STRADA GIUSTA – L’esterno olandese, dopo un inverno caratterizzato da una serie di prestazioni negative, nelle ultime gare sembra aver ripreso in mano fiducia e coraggio. A Lisbona, oltre al gol salvato e al rigore conquistato, il numero 2 ha anche azzardato il dribbling in qualche occasione. I passi in avanti si erano intravisti anche nelle gare contro Fiorentina e Salernitana. Nonostante i risultati negativi, l’olandese non si era comportato male in nessuna delle due uscite. Quello che si augura Inzaghi è che il classe ’96 si sia ripreso e possa aiutare l’Inter per questo finale di stagione.