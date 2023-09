Parolo: «Inter, critiche inutili ma se non vince giuste! Klaassen…»

L’Inter ha perso in casa con il Sassuolo e oggi proverà a rifarsi con la Salernitana allo stadio Arechi anche per rispondere alla pesante vittoria del Milan con la Lazio. Parolo, opinionista su DAZN, sottolinea quanto sia importante vincere oggi per i nerazzurri

VITTORIA DA NON RIMANDARE – L’Inter ha perso la scorsa giornata di campionato con il Sassuolo ma oggi a Salerno sa di non poter sbagliare. Marco Parolo sottolinea proprio l’importanza dei tre punti: «Sicuramente ha dato fastidio non vincere con il Sassuolo all’interno di un ciclo in cui qualche situazione non fluida c’è stata. Per l’Inter è fondamentale vincere per togliere critiche in questo momento inutili ma che se non vince potrebbero starci. Klaassen può dare quegli inserimenti che servono, più degli altri. Deve entrare nei meccanismi dell’Inter, io penso che avrebbe giocato Frattesi titolare: l’olandese parte dietro nelle gerarchie di Inzaghi».