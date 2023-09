Pardo: «Inter e Milan impressionanti, imprimono una sensazione»

Pardo non ha dubbi su Inter e Milan, che si ritroveranno al Derby del 16 appaiate in classifica. Il giornalista defila la Juventus

QUALCOSA IN PIÙ − Su Tutti Convocati, Pierluigi Pardo sulle due milanesi: «Rispetto alla qualità che stanno esprimendo Inter e Milan, la Juventus è un tantino dietro. Le milanesi danno la sensazione di poter costruire un percorso molto virtuoso. Impressionanti per come ha recepito i tanti cambiamenti. La Juventus è un cantiere ancora, ma ha dei margini di crescita da non sottovalutare. Ma se dobbiamo considerare solo le prime giornate, vedo più probabile uno scudetto per Inter e Milan e meno per la Juventus. La strada però ovviamente è lunga».