Paolillo: «Io sia all’Inter che allo Spezia! Ecco per chi tiferò stasera»

L’ex dirigente nerazzurro, Paolillo, ha ricordato il suo doppio passato tra Inter e Spezia. Le sue parole anche in merito al match di questa sera al Picco. Le sue parole su TMW

DOPPIO MANDATO − Ernesto Paolillo ricorda gli anni in nerazzurro: «Mi occupavo sia dell’Inter da consigliere d’amministrazione e Moratti mi aveva mandato a fare il presidente dello Spezia per salvarlo dal fallimento. C’era da ricostruire e costruire una squadra competitiva tant’è che abbiamo ottenuto successi iniziando la grande scalata verso la Serie A».

TIFO − Poi dice la sua sulla gara di oggi, così Paolillo: «Nel calcio non si può mai dire. Le mie simpatie per lo Spezia restano. ma tifo Inter perché se vogliamo continuare ad andare bene in zona Champions bisogna vincere».