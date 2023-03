Spezia-Inter, la Champions League che conta oggi è la prossima

Spezia-Inter apre alle 20.45 la ventiseiesima giornata di Serie A. Comincia la mini-serie di due trasferte fondamentali per indirizzare la parte finale della stagione: oggi vietato pensare al Porto.

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE – Per Spezia-Inter la testa deve essere sulla Champions League… della prossima stagione. Sì: non quella di martedì, col ritorno degli ottavi in casa del Porto, ma a quella del 2023-2024. Chiudere in uno dei primi quattro posti è fondamentale per mantenere la competitività, così come per evitare ulteriori problemi. La facile vittoria sul Lecce ha fatto ripartire la corsa, ora bisogna dare continuità. Cosa quasi mai avvenuta in trasferta, dove l’Inter ha troppo spesso steccato come contro Sampdoria e Bologna. La classifica non fa sconti, con l’incertezza della situazione della Juventus e le altre vicine, perciò i punti vanno fatti subito. E lo Spezia di certo non stenderà il tappeto rosso, dato che a sua volta deve ottenere la salvezza.

QUALCHE ACCORGIMENTO – Detto che al Porto bisognerà pensare da domani, per Spezia-Inter comunque Simone Inzaghi dovrebbe fare qualche avvicendamento. Uno riguarda Romelu Lukaku, e tutto fa pensare che sarà Edin Dzeko a giocare con Lautaro Martinez martedì. L’altro dovrebbe essere addirittura Samir Handanovic fra i pali, scelta che non può essere spiegata con la necessità di far “rifiatare” André Onana. Poi c’è la questione Marcelo Brozovic, nel 2023 ancora non un fattore. Torna dall’infortunio Federico Dimarco, ancora fuori Joaquin Correa e il mistero legato a Milan Skriniar. Nello Spezia Leonardo Semplici ha due squalificati e da quando è arrivato in Liguria ha ottenuto due pareggi in altrettante partite (vedi convocati). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Spezia-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).