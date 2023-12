Paolillo: «Inter, riserve attacco non all’altezza! Thuram? Manca una cosa»

Paolillo, ex dirigente dell’Inter, in una lunga intervista concessa a Sportitalia ha parlato di vari temi fra cui la sconfitta col Bologna in Coppa Italia e la situazione dell’attacco della squadra di Inzaghi

COPERTA CORTA – Questa l’analisi di Paolillo: «Sconfitta col Bologna? Lo considero un incidente di percorso, niente di più. Mi auguro che Lautaro Martinez torni prima possibile, perché semplicemente è il più forte fra gli attaccanti che abbiamo. Gira e rigira, ma gli attaccanti che abbiamo sono due…Coperta corta in attacco? Siamo stati molto fortunati a veder esplodere subito Thuram. Non è colpa sua, ma manca ancora un pochino di esperienza al francese, la sta acquisendo e sta avendo sempre più peso. Le alternative a loro due ora come ora non sono all’altezza».

GESTIONE – Paolillo parla della gestione di Inzaghi: «Con il Bologna Lautaro andava messo, ha fatto bene. Lui conosce bene la situazione dei suoi attaccanti e dunque se lo ha messo è perché voleva avere qualche speranza di vittoria, altrimenti avrebbe scelto altri. Un attacco senza l’argentino è senza dubbio molto chiaro, molto evidente».

Fonte: Sportitalia.com