Palmeri: «Tifosi inter, dal Chelsea ottime notizie! Ma resta un interrogativo»

Cesar Azpilicueta ha prolungato col Chelsea per altri due anni, buona notizie a detta di Palmeri per i tifosi dell’Inter. Ma il giornalista ha un dubbio da risolvere

OTTIMA NOTIZIA − Il Chelsea ha rinnovato il contratto ad Azpilicueta, sensazione di come la pista Dumfries potrebbe affievolirsi. Tancredi Palmeri su Twitter ne è convinto ma ha comunque un interrogativo: «È una notizia ottima per gli interisti il rinnovo a sorpresa di Azpilicueta per due anni al Chelsea: vicino al Barcellona, e il suo sostituto probabilmente sarebbe stato Dumfries. E a questo punto la domanda per gli interisti è: dobbiamo o non dobbiamo la cessione grossa?».