Adriano: «Punizione a Madrid? Vi racconto! Mourinho mi ha voluto bene»

Adriano, ex attaccante dell’Inter, ha commentato alcuni gol segnati durante la sua carriera con la maglia nerazzurra. In particolare quelli contro Real Madrid e Milan. Poi una considerazione su Mourinho

REAL MADRID-INTER − Adriano, da One Football, commenta il suo primo gol con l’Inter al Bernabeu: «È stata la mia prima partita con la maglia dell’Inter, avevo 19 anni. È stata importante per me, sono riuscito a fare questa punizione terribile. Anche Marco Materazzi voleva batterla ma avevo fatto degli allenamenti durante la settimana e mi ha dato questa opportunità di tirarla contro il Real Madrid».

DERBY − Adriano ricorda anche la rete contro il Milan tra testa e braccio: «Durante il Derby, ho fatto gol anche per il figlio di Mourinho che era un mio fan. Mi ha sempre voluto bene Mou, mi ha aiutato tantissimo. Purtroppo non avevo la possibilità di lavorare ancora con lui perché poi ritornai in Brasile ma ho imparato tanto».