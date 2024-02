Palmeri: «Match point Inter! Da Inzaghi un’indicazione sul valore»

Inter-Atalanta può portare la capolista a +12 sulla Juventus seconda, senza più asterischi in classifica. In collegamento dal Meazza per Sportitalia Mercato, Palmeri ricorda come Inzaghi non voglia lasciare nulla al caso.

TUTTI PRONTI – Tancredi Palmeri su Inter-Atalanta non ha dubbi: «Domani c’è veramente il primo match point. Però questa sensazione di partita importantissima, perché così hai fatto tutto quello che dovevi fare, un po’ c’è. Te lo dimostra il fatto che stanotte, da questo pomeriggio, l’Inter è rimasta in ritiro. Abbiamo imparato in questi tempi che Simone Inzaghi spesso ha tolto questa tradizione del ritiro prepartita: spesso e volentieri ha rimandato i giocatori a casa, quasi sempre nelle vigilie di Champions League perché viaggiano sempre e li vuole far rimanere con le famiglie. Però, per far sì che lo 0-4 di Lecce non faccia calare la concentrazione, manda tutti in ritiro. Il +12, peraltro, facendo i compiti a casa sarebbe assolutamente delicato toccarlo: nella storia del calcio italiano il massimo svantaggio che è stato recuperato da una squadra che poi ha vinto lo scudetto è undici punti. Ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri nel 2015-2016, che aveva toccato uno svantaggio simile a fine girone d’andata e non alla ventiseiesima giornata. Siamo molto avanti».