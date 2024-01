Palmeri: «Inter, un bagno di sangue. Finale inedita di Supercoppa»

Al termine della semifinale di Supercoppa Italiana, Tancredi Palmeri ha parlato all’esterno dello stadio di Riad dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio.

SANGUE – Tancredi Palmeri, giornalista e inviato per Sportitalia a Riad, nel corso della trasmissione, ha parlato al termine della vittoria dell’Inter ai danni della Lazio. Queste le sue parole: «Finale inedita della Supercoppa. Non succedeva da 11 anni, con il derby di Milano. In Arabia doppio tre a zero ma partite differenti. Il Napoli si è chiuso, oggi i nerazzurri hanno fatto un bagno di sangue affondando la Lazio. 17 occasioni a uno, il 3-0 stava stretto. Il centrocampista ha completamente spazzato ogni zona. C’è questa Inter che dopo un momento di stop, ha giocato portando a casa 35 azioni tra Monza e Lazio. Dall’altro lato una Lazio che ha fatto solo presenza, mentre in campionato aveva messo in difficoltà l’Inter. Oggi una sola occasione da gol. Come gioco la squadra di Inzaghi non si può reggere, con queste ultime due gare l’Inter è rientrata. Il mondo Inter ci pensa, dopo la finale ci sarà la Fiorentina che avrà avuto dieci giorno di riposo. Si spera che ci siano dei ricambi per riposare.»·