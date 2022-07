Palmeri: «Bremer, Agnelli rilancia sempre più di Marotta. Ragioni politiche»

Bremer alla Juventus sarà probabilmente ufficiale nel mercoledì appena iniziato. Il giornalista Palmeri, via Twitter, segnala anche motivazioni ‘politiche’ alla base del sorpasso di Agnelli a Marotta.

LO SGARBO – Per l’Inter è una cocente fregatura, visto che sfuma il principale obiettivo in difesa e per la Juventus. Tancredi Palmeri segnala: “Giuseppe Marotta può rilanciare quanto vuole, Andrea Agnelli rilancerà sempre due milioni più in là. A meno che Gleison Bremer non si metta di traverso (e non sembra…). Federico Cherubini ha avuto mandato di portar Bremer a tutti i costi, per ragioni tecniche, economiche e politiche, in rigoroso ordine crescente. Vediamo se Massimiliano Allegri riesce a non vincere lo scudetto anche con questo squadrone e quale sarà poi la scusa (spoiler: non ci sarà scusa perché oggettivamente Allegri e la Juventus due volte consecutive non sbagliano)”.