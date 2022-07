Impallomeni: «Proprietà Inter sotto attacco! Marotta sta facendo miracoli»

L’ex giocatore Impallomeni, in collegamento su TMW Radio, si è espresso sulla proprietà dell’Inter e sui malumori della tifoseria dopo i sorpassi di mercato per Dybala e Bremer. Marotta difeso.

MIRACOLI − Stefano Impallomeni ragiona sulle difficoltà ultime dell’Inter sul mercato: «Credevo che Bremer e Dybala fossero già prenotati dall’Inter. Marotta ha fatto di tutto per rafforzare la squadra, ma siamo di fronte a una proprietà che è clamorosamente sotto attacco della tifoseria. Con Bremer e Dybala avrebbe dominato il mercato, così è un altro paio di maniche. Ci sono poi notizie non confortanti dalla Cina. L’Inter resta la favorita ma ora ci sono tante variabili. Ora vedremo cosa farà la Juventus per il dopo-de Ligt. Marotta sta cercando di fare miracoli, non credo sia protagonista di questo momento».