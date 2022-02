Pagliuca: «Onana? Non superiore ad Handanovic. All’Inter dovrà fare…»

L’Inter ha pareggiato 1-1 ieri alle 18 al Maradona contro il Napoli. Un punto che, per la partita giocata e per come si era messa, va benissimo ai nerazzurri. Ora testa al Liverpool prima e al Sassuolo poi ma intanto, Gianluca Pagliuca, esprime la sua sul futuro della porta dell’Inter.

FUTURO – L’Inter ha limitato i danni contro il Napoli ieri al Maradona. L’avvio sprint degli azzurri aveva messo un po’ in crisi i nerazzurri che però poi, nel secondo tempo, sono stati abili a pareggiare i conti con Dzeko. Handanovic ha salvato in un paio di circostanze e su questo si è espresso Gianluca Pagliuca. Ecco il suo pensiero nell’intervista uscita su Tuttosport questa mattina. «Futuro della porta dell’Inter? Onana in Coppa d’Africa ha fatto delle grandi partite ma anche dei veri e propri errori. E’ un portiere fisico, con qualità e forza. Può sembrare un po’ Maignan e mi auguro che possa inserirsi velocemente come lui ha fatto al Milan. Perché? Perché ad oggi non è superiore ad Handanovic. Resterà lui il portiere titolare? Se prima parava da 10 ora para da 8 e mezzo. E parando da 8 e mezzo qualche errore è possibile che lo commetta. Ma è ancora fortissima e Onana dovrà fare una stagione da secondo prima di portargli via il posto». Ciò che va ricordato comunque, è che Onana arriverà a zero.

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello