Padovano: «Inter gioca bene e diverte! Inzaghi da Premier League»

FAVORITA – Michele Padovano, a TMW Radio, parla così dell’Inter ed Inzaghi: «Juventus? Per me era la favorita e poteva vincere il campionato. Con l’Inter hanno preso una scoppola e hanno dimostrato di non poter ancora vincere il campionato. Quest’anno avrebbe però potuto fare di più. Va bene essere secondi, ma quando arrivi così alla Juve non è contento nessuno. Inzaghi da Premier? Credo di sì, perché lo scorso anno nonostante le polemiche è arrivato in finale di Champions e forse avrebbe pure meritato di vincerla. Per me è in grado di poter allenare qualsiasi squadra. Più vicino a Lippi o Allegri? Ognuno ha le proprie qualità, fare delle similitudini con un mostro sacro come Lippi è prematuro. Lippi ha vinto tutto, è tra quei 3-4 super top allenatori al mondo e in questo momento è irraggiungibile. Io sono un grande fan di Conte, le sue squadre mi divertono. Riesce a trasferire in poco tempo le sue idee. L’Inter quest’anno gioca bene e diverte, ma sono convinto che dove andrà Conte, vincerà».