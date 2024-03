Padovan: «Inter con dodici leader! Come il Napoli? Una differenza»

Padovan mette a confronto l’Inter di questa stagione e il Napoli della scorsa. Il giornalista, in un intervento a Sky Sport 24, vede tante facce della stessa medaglia nella capolista indiscussa della Serie A.

AL MEGLIO – Giancarlo Padovan sull’Inter: «Macchina quasi perfetta, poi la perfezione in natura non esiste e nel calcio sicuramente no. Però macchina straordinaria, perché che giochi Henrikh Mkhitaryan o Davide Frattesi, che giochi Kristjan Asllani o Hakan Calhanoglu va sempre tutto bene. Questo cosa significa? Che il gioco è il vero trascinatore e il vero leader di questa squadra. Non ha bisogno di uno che trascini, poi Lautaro Martinez segna e fa il suo mestiere, ma questa squadra ha undici leader. E il dodicesimo è quello in panchina, che gli ha detto “questo è il gioco, calatevi in questa realtà”. Loro si calano in questa realtà e vincono. Inter come il Napoli dell’anno scorso? Si può dire. Il Napoli ha chiuso con un vantaggio enorme e guadagnato da prima, non so se succederà anche all’Inter ma penso di sì».