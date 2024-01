Orta (DS Siviglia): «Agoumé uomo di parola! Doppio ringraziamento»

Orta, direttore sportivo del Siviglia, ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione di Agoumé da nuovo giocatore degli andalusi. Da parte sua arriva un doppio ringraziamento al prestito Inter.

LA SCELTA – Lucien Agoumé da stamattina è anche ufficialmente del Siviglia. Il direttore sportivo Victor Orta racconta la trattativa: «Lui e il suo agente Djibril Niang sono uomini di parola. Hanno dato la loro parola e l’hanno mantenuta, cosa che a volte nel calcio e nella vita è difficile. Per questo voglio ringraziarli pubblicamente. E bisogna dire grazie ad Agoumé anche per non aver avuto alcun problema ad avere un posto nella squadra B. Ha avuto un’offerta del Marsiglia, di un’altra squadra francese e di una della Premier League».

LA DESCRIZIONE – Orta descrive il nuovo acquisto del Siviglia: «Agoumé è un centrocampista moderno, misto. Ha gamba per salire, può anche creare gioco e giocare da interno o davanti alla difesa. Può giocare con Boubakary Soumaré, Djibril Sow, Ivan Rakitic o Joan Jordan: tutti i centrocampisti che abbiamo. Sa gestire il pallone, è intenso e forte. Deve trovare continuità, è giovane e arriva con il diritto di riscatto: speriamo che faccia bene e possa essere esercitato, come fatto con Loic Badé, e che non resti solo sei mesi».