Oristanio timbra il pari in Lecce-Cagliari: brivido ma poi esultanza

Gaetano Oristanio ha timbrato il pareggio pochi minuti fa in Lecce-Cagliari, sfida in corso al Via del Mare. Per il prestito Inter è il secondo gol in Serie A.

PARI − Segna Oristanio il gol del pareggio al Via del Mare durante Lecce-Cagliari, al momento 1-1. Il centrocampista offensivo di proprietà dell’Inter ha messo dentro dopo aver colpito il pallone con una zampata da una punizione. Gol assegnato grazie al Goal Line Technology. Gol confermato anche dopo check al Var per eventuale offside, che in realtà non c’era. Dopo Carboni, anche Oristanio in gol.