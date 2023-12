Ordine: «Thuram impatto travolgente all’Inter! Inaspettato»

Ordine in un intervento su Radio Sportiva ha espresso la propria opinione riguardo l’Inter, in particolare dell’impatto di Marcus Thuram nel nostro campionato.

IMPATTO DEVASTANTE – Franco Ordine ha parlato così dell’attaccante francese, prima di analizzare il percorso dei nerazzurri in campionato: «Obiettivamente non ci aspettavamo un impatto così travolgente di Marcus Thuram nel campionato italiano. L’Inter per me è la squadra più forte del campionato, ha ricambi in ogni reparto ma una rosa più anziana soprattutto in difesa».