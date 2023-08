Onana alla prima da ex Inter: «Entusiasta di essere qui, voglio aiutare»

Onana alle 21 avrà il suo esordio ufficiale con il Manchester United, visto che giocherà da titolare contro il Wolverhampton nel Monday Night di Premier League. Il portiere acquistato dall’Inter ha rilasciato un’intervista nel prepartita a Sky Sports in Inghilterra.

LA PRIMA VOLTA – Per André Onana debutto col Manchester United: «Sono entusiasta di essere qui. È importante per noi iniziare bene, comunque sono molto fiducioso. Siamo un grande club e ora dobbiamo farlo vedere in campo. Abbiamo tante qualità, grandi giocatori molto bravi in transizione ma anche nella gestione del possesso palla. Da parte mia sono molto fiducioso e so che se faremo le cose come sappiamo andrà tutto al meglio. Sono qui per dare una mano alla squadra, palla corta o lunga la cosa più importante è l’approccio e la mentalità vincente. Dobbiamo dare tutto: siamo un grande club».