Cremonese OK col Crotone in Coppa Italia, ma servono i tempi supplementari

La Cremonese deve attendere i tempi supplementari per avere la meglio del Crotone, formazione di Serie C. I grigiorossi vincono 3-1 (1-1 al 90′) e si qualificano così ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.



CENTOCINQUE MINUTI PER ESULTARE – La Cremonese deve superare il gol a freddo, poi batte 3-1 ai supplementari il Crotone e passa il turno in Coppa Italia. Dopo sette minuti segna Marco Tumminello, lanciato solo davanti al portiere, ma l’assistente alza la bandierina segnalando fuorigioco. Il VAR però certifica come la posizione dell’attaccante del Crotone sia regolare: lo 0-1 diventa realtà. La reazione della Cremonese arriva alla mezz’ora, con cross di Leonardo Sernicola e colpo di testa vincente di Felix Afena-Gyan. Proprio al 90′ i grigiorossi pensano di averla vinta, quando su traversone di Tommaso Milanese è un altro colpo di testa, quello di Cristian Buonaiuto, a finire in rete. Nuovo intervento del VAR, come per lo 0-1, e anche stavolta va male alla Cremonese: segnalato un fallo di Sernicola su Davide Bove. Si va ai supplementari e nell’ultimo minuto del primo tempo Franco Vazquez sfrutta un assist arretrato di Frank Tsadjout per mettere a sedere un avversario e fare 2-1 di sinistro. I grigiorossi la chiudono a tre minuti dal 120′, con controllo in area e mancino vincente di Charles Pickel. Per la Cremonese ci sarà il Cittadella ai sedicesimi.