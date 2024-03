Napoli-Torino, due a rischio squalifica per l’Inter: fuori entrambi

Sta per iniziare Napoli-Torino, anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Due i diffidati per la formazione allenata da Calzona in vista della sfida contro l’Inter. Entrambi, questa sera, partiranno dalla panchina.

DIFFIDATI – Napoli-Torino è la sfida che i partenopei giocheranno prima della doppia trasferta di Barcellona – in Champions League – e a Milano contro l’Inter la prossima settimana. Due i giocatori diffidati (oltre a Ngonge, che è però assente per infortunio) per la squadra di Calzona. Che decide di non rischiare nessuno dei due – ovvero Mazzocchi e Rrahmani – nella partita di questa sera. Quantomeno dal primo minuto.