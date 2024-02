Napoli di rimonta con il Verona! Kvaratskhelia abbatte Montipò: 2-1!

Il Napoli ha ospitato il Verona allo stadio Maradona nel match delle ore 15, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La sfida si accende sul finire del secondo tempo con gli azzurri che vanno sotto ma vincono in rimonta con la prima rete di Ngonge: 2-1 il risultato finale

RIMONTA – Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo l’insipido 0-0 con la Lazio, è tornato in campo al Maradona dove ha affrontato il Verona di Marco Baroni. Nei primi minuti di partita la squadra di casa appare certamente pimpante con un Kvaratskhelia particolarmente ispirato: il georgiano crea due buone occasioni da rete, ma in entrambi i casi Montipò gli nega la gioia del gol. Recrimina il Napoli per un potenziale rigore su Kvaratskhelia dopo un intervento in area di Cabal, ma l’arbitro Piccinini fa proseguire il gioco. La prima frazione di gioco si chiude quindi sullo 0-0. Nella seconda frazione di gioco il Napoli ci prova con Simeone ma Montipò è ancora una volta decisivo. Il Verona cresce e al 72′ trova il clamoroso vantaggio con Coppola che svetta su Mazzocchi e di spalla insacca alle spalle di Gollini. Al 77′ doppio intervento di Montipò prima su Mazzocchi e poi su Lindstrom: la porta per gli azzurri sembra stregata. Un minuto dopo arriva il meritato pareggio del Napoli con la rete di Ngonge che al suo esordio fa impazzire il Maradona: 1-1. I campioni d’Italia in carica adesso ci credono e sfornano occasioni: ci prova prima Anguissa dalla distanza e poi Simeone. All’87’ Kvaratskhelia completa la rimonta con un destro a giro al limite dell’area: Montipò stavolta non può farci nulla. Dopo 5 minuti di recupero, Napoli-Verona si chiude sul risultato di 2-1.