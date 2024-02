Inter-Juventus, Curva Nord: «Coreografia imponente». E avverte

Inter-Juventus è l’attesissima sfida che andrà in scena a San Siro questa sera. Per l’occasione la Curva Nord ha annunciato una coreografia imponente. Attraverso i social la parte più calda del tifo nerazzurro ha dato direttive ben precise a tutti i tifosi presenti sugli spalti: di seguito il messaggio

Inter-Juventus, la Curva Nord annuncia una coreografia imponente e spettacolare: il messaggio ai tifosi presenti a San Siro

In occasione di questa serata abbiamo preparato una coreografia imponente. Oggi più che mai ci sarà bisogno dell’aiuto di ogni singolo tifoso presente nei tre anelli verdi per realizzare il capolavoro preparato in mesi e nottate di lavoro. Vi basterà davvero pochissimo per aiutarci a mettere in scena lo spettacolo realizzato…

I posti a sedere vanno occupati entro e non oltre le 20.30. Per nessun motivo al mondo i cartoncini vanno sfilati o spostati dal seggiolino assegnato. Non sono stati messi per sventolarli nel prepartita, come poggia culo o altri utilizzi. I cartoncini andranno alzati solo ed esclusivamente al segnale dato con microfono dalla transenna centrale e vanno tenuti aperti con due mani per tutta la durata della coreografia.

I cellulari vanno tenuti in tasca. Bastano pochi cartoncini alzati male o qualche flash acceso per rovinare tutto… Pezze, striscioni, stendardi e bandiere andranno esposto e montati dopo la coreografia.

Come sempre abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, come un sol uomo, per portare a compimento il lavoro di mesi.

Avanti Inter, avanti Curva Nord.