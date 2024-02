Napoli devastante col Sassuolo! Sei gol e prima vittoria per Calzona

Sassuolo-Napoli è terminata con il punteggio di 1-6. Prova convincente per gli azzurri di Calzona che trova la sua prima vittoria da tecnico in Serie A

VITTORIA – Il Napoli torna a vincere in Serie A e lo fa in maniera nettissima. Al ‘Mapei Stadium’ gli azzurri di Calzona si impongono con un rotondissimo 1-6. Dopo un inizio di primo tempo dominante da parte degli azzurri è il Sassuolo, a sorpresa, a passare in vantaggio: Racic coglie una respinta della difesa partenopea e segna al volo con un preciso tiro che si insacca all’angolino. Il gol del serbo è però un illusione per Bigica, neo tecnico dei neroverdi, che vede prima pareggiare il Napoli con Rrahmani al 29′ e poi ribaltare la partita con Osimhen al 31′. Al 41′ arriva l’1-3 di Osimhen che, su assist di Politano, batte Consigli. Nella ripresa il Napoli dilaga: al 47′ Kvaratskhelia sfrutta un erroraccio di Tressoldi e serve Osimhen che deve solo appoggiare in rete la sua personale tripletta. Appena quattro minuti dopo il georgiano si mette in proprio e segna la rete dell’1-5. Il gol del definitivo, e pesantissimo, 1-6 lo segna ancora Kvaratskhelia che ribadisce in rete una respinta di Volpato. Calzona trova la sua prima vittoria alla guida del Napoli che aggancia la Lazio a quota 40 in classifica. Il Sassuolo resta fermo a 20 punti in classifica, al terz’ultimo posto in classifica.