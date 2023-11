Napoli, buona la prima per Mazzarri: Atalanta KO. Avviso all’Inter

Finisce 1-2 Atalanta-Napoli. Buona la prima per Walter Mazzarri, che trova un successo pesantissimo sul campo della Dea. E tra 8 giorni c’è l’Inter.

VANTAGGIO − Al Gewiss Stadium va in scena uno dei tre big match della tredicesima giornata di Serie A, quello tra Atalanta e Napoli. La seconda prima volta di Walter Mazzarri sulla panchina dei campioni d’Italia. Match intenso e giocato a grande ritmo tra gli orobici e gli azzurri. La partita si accende nella seconda parte del primo tempo. Al 34′ Rrahmani porta in vantaggio il Napoli di testa, ma la gioia del gol viene spezzata dopo pochi minuti dal Var che individua un fuorigioco. Ma gli azzurri premono e al 44′ trovano il vantaggio (questa volta regolare). Di Lorenzo la mette dalla destra e Kvaratskhelia trova il tap-in giusto per battere Carnesecchi. Da ravvisare nel primo tempo anche l’uscita in barella di Mathias Olivera.

ERRORE − Nella ripresa, l’Atalanta esce forte e dopo 9′ trova il gol del pari grazie all’incornata di Lookman. La Dea spinge alla ricerca del vantaggio. Vantaggio che arriva al 68′ con Pasalic, ma come successo nel primo tempo con Rrahmani, il gol viene annullato per fuorigioco iniziale di un giocatore orobico. Ma esattamente dieci minuti più tardi, Carnesecchi si mette contro la propria squadra. Errore in fase di costruzione del portiere nerazzurro, che regala palla al Napoli con Osimhen in versione assistman per Elmas. Azzurri avanti 1-2. Tra otto giorni ci sarà Napoli-Inter.