Montolivo: «Juventus-Inter, vedo avanti i bianconeri. Possono far male»

Riccardo Montolivo, negli studi di DAZN, ha commentato la vittoria del Milan sulla Fiorentina. Tra i temi toccati anche la corsa scudetto, in attesa di Juventus-Inter.



IMPOSSIBILE – Riccardo Montolivo, ex giocatore di Milan e Fiorentina, nel post partita di San Siro nello studio di DAZN ha commentato la vittoria dei rossoneri. Tra i tanti temi toccati, anche la corsa scudetto con Inter e Juventus in vetta. Queste le parole di Montolivo: «Per me credo che sia impossibile che il Milan possa competere con questa Inter per la vittoria dello scudetto. deve cercare di restare attaccato al treno e arrivare nei primi quattro. Per la gara di Torino vedo avanti la Juventus, credo che con quello che ha possa mettere in seria difficoltà l’Inter. Se l’Inter dovesse perdere Lautaro Martinez come il Milan ha perso Rafael Leao potrebbe andare in difficoltà.»