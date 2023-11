Un rigore spinge il Milan per risollevarlo. Camarda esordio record

Il Milan torna a vincere dopo un mese molto negativo e lo fa con un rigore nel recupero del primo tempo. La Fiorentina è sfortunata nel non riuscire a recuperare l’1-0, con Camarda che diventa il più giovane esordiente di sempre nella storia della Serie A.

BASTA UN RIGORE – Il Milan si rialza dagli undici metri. Dopo che, prima della sosta, i rossoneri avevano faticato con diverse rimonte e passaggi a vuoto arriva un brutto ma pesante 1-0 sulla Fiorentina. Primo tempo non eccezionale, con mezze occasioni e una bella parata di Pietro Terracciano su Tommaso Pobega. Poi, nel recupero, Theo Hernandez appena entrato in area è toccato da Fabiano Parisi con l’arbitro che dà rigore. Dal dischetto va proprio Theo Hernandez, Milan avanti al 47’ del primo tempo. Appena iniziata la ripresa Lucas Beltran manca il pareggio, favorendo l’uscita di Mike Maignan. Poco dopo ci prova Nicolas Gonzalez di poco a lato, mentre Fikayo Tomori rischia l’autogol ed è fortunato all’ora di gioco. La storia arriva all’83’, quando Stefano Pioli richiama Luka Jovic (che aveva fallito il 2-0) per inserire Francesco Camarda. Il classe 2008 diventa a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni il più giovane esordiente in Serie A della storia. All’inizio dei sette minuti di recupero sinistro di Maxime Lopez sugli sviluppi di un angolo, sembra destinato all’incrocio ma esce di un nulla. Milan ancora fortunatissimo poi al 96’, quando Maignan salva di testa su deviazione da due passi di Rolando Mandragora. Per la Fiorentina grande rammarico per le occasioni nella ripresa.