VIDEO – Atalanta-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Napoli, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



LA (SECONDA) PRIMA VOLTA – Atalanta-Napoli 1-2 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Dopo dieci anni e mezzo Walter Mazzarri torna a guidare il Napoli e riporta i partenopei alla vittoria. La prima esultanza sarebbe al 34′, quando Giacomo Raspadori crossa per il colpo di testa vincente di Amir Rrahmani, ma è in leggerissimo fuorigioco e il VAR annulla. Passano dieci minuti e azione simile: cross di Giovanni Di Lorenzo, testa di Khvicha Kvaratskhelia e stavolta lo 0-1 è tutto vero. L’Atalanta rischia nel recupero del primo tempo, ma sull’errore difensivo Piotr Zielinski non riesce a scavalcare Marco Carnesecchi e Giorgio Scalvini mura Di Lorenzo. I bergamaschi trovano comunque il pari al 53′, con traversone di Hans Hateboer (in campo per l’infortunato Davide Zappacosta) e girata di testa di Ademola Lookman. Il fattaccio arriva al 79′: sbaglia il rinvio Carnesecchi, palla giocata sul rientrante Victor Osimhen che serve Eljif Elmas per il tap-in della vittoria. Per l’Atalanta un punto nelle ultime tre giornate.

Video con gli highlights di Atalanta-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.