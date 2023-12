Milito: «Lautaro Martinez come altri top! Faccio un paragone»

Milito ha sottolineato, ancora una volta, la crescita esponenziale di Lautaro Martinez, facendo un paragone con un altro grande ex attaccante argentino. Le parole dell’ex Inter dagli studi di DAZN.

UN PARAGONE – Diego Milito ha parlato così del connazionale oggi all’Inter: «Lautaro Martinez lo paragona a Batistuta, mentre a quelli attuali lo metto ai livelli di Lewandowski, Harry Kane e i top. Lui titolare al Real Madrid? Secondo me sì, può giocare titolare ovunque. I miei gol non li riguardo, mi ricordo quasi tutti i gol segnati. Paragone con me? Io Ero testardo, però avevo sempre le idee chiare. Mi allenavo per un obiettivo principale. La mia è stata una carriera lenta, passo dopo passo, ma ho giocato in grandi squadre vincendo tutto, anche in Serie B proprio come Batistuta».