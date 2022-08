Milan-Udinese, primo tempo e già follie arbitrali: rigore inventato (col VAR)

È appena terminato a San Siro il primo tempo di Milan-Udinese, con il punteggio di 2-2. Ci sono voluti soltanto nove minuti per vedere la prima follia arbitrale (chiaramente a favore dei rossoneri), con tanto di utilizzo del VAR.

RIGORE INVENTATO – Sono bastati soltanto nove minuti di Milan-Udinese, per vedere il primo rigore inventato della stagione. A favore, naturalmente, dei rossoneri. Sotto per 0-1 dopo la rete lampo di Rodrigo Becao (che proprio contro la squadra di Stefano Pioli tende a esaltarsi), al 9′ la squadra di casa va vicinissima al gol: una respinta di Silvestri lascia una palla vagante in area sulla quale si getta Davide Calabria che manca totalmente il pallone, mentre Soppy interviene e spazza via la palla con un conseguente – e normalissimo – contatto di gioco. Il direttore di gara, però, si dirige al VAR e incredibilmente assegna il calcio di rigore trasformato poi da Theo Hernandez per l’1-1. In seguito, la rete di Ante Rebic porta il risultato di Milan-Udinese sul 2-1. Nel finale, però, arriva la rete del pari grazie a Masina che brucia Messias e insacca in tuffo. Bentornata Serie A.