Milan, tutto facile a San Siro con il Monza: 66 minuti per Sensi

Si è conclusa ora la partita a San Siro tra Milan e Monza. Tutto facile per i rossoneri che si impongono per 4-1 contro la formazione brianzola. 66 i minuti in campo per Stefano Sensi, centrocampista in prestito dall’Inter.

TUTTO FACILE – Cala il poker il Milan e continua nel suo periodo positivo in campionato. A San Siro i rossoneri si impongono per 4-1, mettendo di fatto la partita in ghiaccio già nel primo tempo con la doppietta di Brahim Diaz. Nella ripresa arriva anche il terzo gol segnato da Divock Origi, prima che Filippo Ranocchia accorci le distanze. Nel finale ci pensa però Rafael Leao a ristabilire le distanze e a fissare il risultato finale.