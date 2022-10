Dzeko: «Mi sento bene! Ultimamente Inter molto più compatta»

Dzeko oggi riposa dal 1’ in Fiorentina-Inter, con Correa al suo posto (vedi formazioni). L’attaccante bosniaco ha comunque parlato dal Franchi nel prepartita di Inter TV, specificando di non avere problemi fisici dopo che in settimana si era parlato di stanchezza dopo la Salernitana.

SERVE RISALIRE – Edin Dzeko presenta Fiorentina-Inter di stasera: «Porta inviolata? Basta che vinciamo, alla fine se prendiamo gol ma vinciamo sono contento. Penso anche i ragazzi. Sicuramente abbiamo preso molti più gol rispetto a quelli che avremmo dovuto prendere, però ultimamente siamo molto più compatti rispetto a prima e dobbiamo continuare così. Mi sento bene, speriamo di continuare così e di sentirci bene».